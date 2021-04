Zaujímavé modely, netradičné strihy, honosné šaty či exkluzívne topánky. To všetko mohli vidieť fanúšikovia módnych dní, ktoré sa konali stredu a vo štvrtok večer prostredníctvom online vysielania. No kým pred koronou boli BMD zakaždým nabité zvučnými menami a po móle sa premávali celebrity ako Andrea Verešová, Sisa Sklovska či Marek Fašiang, tentoraz to bolo o niečom úplne inom.

Exotická Paula Simoes. Zdroj: archív

Na móle sa totiž nepredviedla žiadna známa tvár. Koho však diváci doma pri počítačoch spoznali, bola exotická Paula, ktoré je Kollárovou matkou číslo 9. A spoločnosť jej robil aj ich syn Christian Alexander (6), ktorý sa vo svetlách reflektorov cítil ako ryba vo vode. Malý Kollár sa vedľa maminy vykrúcal a pózoval ako o život.

