Braňa Mojseja predstavovať netreba. Preslávil sa ako manžel Nory Kabrheľovej, s ktorou si užívali okázalý luxus na Pereši. Okrem toho ho sprevádzali viaceré kauzy a opilecké aférky a viackrát skončil na protialkoholickom liečení na Prednej Hore. Dnes má vlastnú poradňu, kde pomáha ľuďom závislým od alkoholu. Roky abstinuje, presťahoval sa do Tatranskej Lomnice, kde sa opäť naplno venuje hudbe a diár má neustále nabitý koncertami v miestnych podnikoch, kde vystupuje aj so svojím synom Braňom.

Syn Braňa Mojseja Braňo sa rozhodol skúsiť šťastie v SuperStar. Zdroj: Instagram

Ten je tiež muzikant. „Žiť v tieni otca je také zvláštne. Aj viac ľudí v našom okolí nám povedalo, že my sme si tie roly niekedy menili, že niekedy mali pocit, že ja som jeho otec a on je môj syn. Občas to tak bolo, ale myslím si, že teraz sa to ustálilo,” povedal počas minuloročnej túry s Janom Tribulom. „S menom Braňo Mojsej na Slovensku je veľmi zaujímavé žiť. U každého to vyvolá niečo iné, u niekoho pozitívne reakcie, niekde sa vám dvere otvoria a niekde vám ich, naopak, zatvoria. Málokde je to neutrál. Ľudia majú predsudky. My deti známych rodičov si žijeme svoj život, aj keď rodičia nám ich trochu ovplyvnia,“ dodal vtedy Mojsejov syn Braňo.

Braňo Mojsej na Skalnatom plese. Zdroj: Instagram

S otcom má však vynikajúci vzťah a pravidelne ho sprevádza na gitare na koncertoch po tatranských podnikoch. A ako sme sa najnovšie dozvedeli, Braňo Mojsej ml. sa konečne naplno rozhodol vystúpiť z tieňa známeho otca. „Braňo sa prihlásil na kasting do SuperStar, vystúpil pred porotou, vypočul si ho aj obávaný Paľo Habera. V septembri, keď sa šou na Markíze začne, sa majú diváci na čo tešiť. Určite si hanbu nenarobil,” dozvedeli sme sa z nášho zdroja. ,,Áno, prihlásil sa, ale či prešiel cez porotu, to sa diváci dozvedia v septembri v šou,” povedal nám zdroj z Markízy.

