Artur Štaidl sa talmer tri roky objavoval po boku sympatickej priateľky Karolíny. Prominentný syn ju brával na spoločenské akcie. Vždy sa držali za ruky a náklonnosť si prejavovali aj na verejnosti. S ich vzťahom je ale koniec. Mladý Štaidl je tak opäť nezadaný. „Momentálne v mojom živote žiadna žena nie je. Nechávam tomu voľný priebeh a jednoducho sa uvidí, nejako to aktívne nevyhľadávam. Uvidíme,“ zveril sa Artur v relácii Život ve hvězdách na Nove.

Artur s mamou Ivetou, keď bol malý chlapček. Zdroj: Profimedia

Artur má teraz tak viac času venovať sa práci. „Som obchodník pre jednu agentúru, čo robí digitálny marketing. K tomu máme distribučnú firmu s kamarátmi, kde sme pritiahli nový žuvajúci tabak,“ prezradil, čím sa momentálne živí. Hoci by s jeho dedičstvom po slávnych rodičoch nemusel pracovať, rád si zarobí vlastné peniaze.

Okrem toho Štaidl stále študuje psychológiu. „Vždy som sa rád bavil s ľuďmi o ich problémoch a ľudia mali zase tendenciu chodiť za mnou,“ vysvetlil Artur, prečo si vybral práve tento obor. Zrejme na tom má svoj podiel aj jeho detstvo, ktoré nebolo zrovna jednoduché. „Bolo to pre mňa dosť náročné. V škole sa to tiež prejavilo, mal som od spolužiakov pred tvárou titulky z novín. Nebolo to príjemné, na základnej škole som nemal kamarátov, iba dvoch najbližších. Učil som sa s tým žiť. Toto rozhodnutí ovplyvnilo ale aj to, ako som k tomu pristupoval a ako som sa s tým vysporiadal,“ dodal.