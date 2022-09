Na prestížnom svetovom finále Elite Model Look nechýbala ani staršia dcéra moderátorky Aleny Heribanovej (67) Tamara Šimončíková Heribanová (37). A ako to býva u tejto známej spisovateľky a novinárky zvykom, aj tentokrát poňala svoj outfit originálne.

Spisovateľka Tamara Šimončíková-Heribanová je známa veľkou láskou ku krojom a k ľudovým tradíciám. Považuje ich za vzácny poklad, ktorý by sme si mali strážiť a uchovávať pre naše ďalšie generácie. Tamara nemá problém obliecť si kroj na spoločenské udalosti - akými sú napríklad aj plesy. V roku 2017 v jednom takom prišla na prestížny Ples v opere. Napriek kritike zo strany odborníkov na etiketu, hostí ním očarila. Ľudovým tradíciám prepadla už v detstve, kedy trávila čas u starých rodičov na dedine, kde ľudia bežne nosili kroje do kostola i počas pracovného dňa.

Sestry Tamara a Babsy Heribanové Zdroj: Archív B. H. a T. Š. H.

No a aká by to bola Tamara, keby nevytiahla niečo na ľudovú nôtu aj na finále Elite. Heribanová kašľala na luxusné róby, no, naopak, zo skrine vytiahla poriadne vintage kúsky. "Šatka je krojová z Mozambiku a kabelka má asi 60 rokov, je tzv. vintage a je pôvodom z Guatemaly," napísala Tamara pri fotkách z Elite na jej sociálnej sieti, kde zverejnila svoj outfit. Oblečenie mala z dielne istej "nezávislej" slovenskej značky, pre ktorú napr. nafotila kolekciu aj topmodelka Michaela Brezovská Hlaváčková.