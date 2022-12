Sväťo Malachovský (50), ktorý hviezdi v seriáli Chatári, si prešiel mimoriadne náročným obdobím. Jeho ex Petra Molnárová ho pred pár mesiacmi obvinila zo závažnej veci. Ako to vlastne celé dopadlo?

V júli 2018 si povedali svoje áno v kaštieli v Tomášove. V decembri 2019 však prišiel šok. Druhýkrát tehotná Petra si zbalila kufre a od manžela Sväťa odišla. Nikto vtedy netušil, čo sa medzi nimi stalo. Špinavá bielizeň sa na verejnosti začala prepierať až pred pár mesiacmi. Petra Molnárová ho totiž v apríli tohto roka obvinila zo zneužívania ich malého syna!

Sväťo Malachovský Zdroj: Archív NMH



„Nechať sa šikanovať a týrať nie je až taký problém. Je to v poriadku alebo je to tvoj problém, sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, to predsa nie je až taký problém alebo neviditeľný problém. Na svete je veľa problémov a každý má ten svoj. A každý sa k tomu stavia inak. A preto som s 1,5-ročným synom a v piatom mesiaci tehotenstva s druhým synom od neho odišla,“ napísala v tom čase herečka na sociálnej sieti. Obvineniami sa dokonca zaoberala aj polícia, no tá konanie voči hercovi napokon zastavila. „Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujmu o jej osobu ju dohnali k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané!“ reagoval vtedy na závažné obvinenia Sväťo.



Situácia napokon utíchla a teraz sa k tejto kauze Malachovský vrátil. „Každého z nás postaví život pred rôzne situácie, či už pozitívne, alebo tie menej príjemné. Mne naservíroval čeliť takémuto niečomu, čo považujem za úplné dno. Nad takou absurditou mi nezostáva urobiť nič iné, ako sa len pousmiať,“ povedal nám a zároveň priznal, že s Petrou ich konečne definitívne rozdelil súd: „Áno, sme už rozvedení.“



S Čekovskou sa rozviedol pre milenku Petru



Sväťo Malachovský bol šťastne ženatý s hudobníčkou Ľubicou Čekovskou do času, keď sa mu do cesty priplietla herečka Petra Molnárová. Písal sa rok 2016, keď sa ženáč Sväťo tajne začal stretávať s mladšou Petrou. Napriek tomu, že s Ľubicou mali spolu syna Tea, napokon išli od seba. Rozvod prebehol na začiatku roka 2017. Dôvodom bol jeho milenecký vzťah so spomínanou herečkou. Mnohí si spočiatku mysleli, že ide len o flirt. Nešlo. Petra následne otehotnela a časom sa nasťahovali do krásneho domu v Slovenskom Grobe. Nasledovalo druhé tehotenstvo, no ešte počas neho sa od známeho herca odsťahovala. Dnes sú už definitívne rozvedení.