Nedávno sa v markizáckom Teleráne objavil výrazne štíhlejší a oddýchnutejší s vynoveným strihom. Jeho boj s hmotnosťou je však nekonečný príbeh. Mnohí si pamätajú, ako chudli spoločne s Ivetou Malachovskou či na jeho dva prelomové roky, keď s kilami poriadne zatočil. Sám hovorí, že keď sa do niečoho pustí, nepovolí. Prečo teda opakovane chudne a priberá? „Je to ako na horskej dráhe. Nikdy to nebolo o tom, že by som veľa jedol, ale jem zle,“ povedal v auguste 2021 pre Plus JEDEN DEŇ s tým, že sa stravoval nepravidelne. Prvý raz príjemne prekvapil v roku 2017, keď fungoval na kozmickej strave a zhodil 30 kíl za 7 týždňov. Lenže v roku 2019 nastala v jeho manželstve s Petrou Molnárovou kríza, prišla pandémia a herec znova pribral. Okrem toho dostal dve filmové úlohy Známi neznámi (2021) a Ultimátum (2022), kde ho režiséri potrebovali trochu „zaguľateného“. Cez koronu však nezaháľal, denne prešiel 15 000 krokov a po poslednej klapke Ultimáta začal znova chudnúť. Ako dopadne jeho letná stávka, zistíme už onedlho.

Mohlo by vás zaujímať: