Sväťo Malachovský (50), ktorý hral vmarkizáckom seriáli Chatári, si prešiel mimoriadne náročným obdobím. Dva rozvody a jeho ex Petra Molnárová ho dokonca pred pár mesiacmi obvinila zo závažnej veci. Teraz má konečne dôvod na radosť.

V roku 2016 herec Sväťo Malachovský všetkých šokoval tým, že si našiel mladú milenku. Zahľadel sa do kolegyne Petry Molnárovej a ich vzťah bol natoľko vážny, že sa rozviedol s hudobnou skladateľkou Ľubicou Čekovskou. V roku 2018 si Petru zobral za ženu, majú dve malé deti, Marka (3,5) a Tima (5), no ich šťastné manželstvo netrvalo dlho. V roku 2019 od neho mladá herečka odišla, a to dokonca tesne pred pôrodom ich druhého synčeka. Petra mala údajne neskôr manželovi zamedzovať aj styk s bábätkom.

Sväťo Malachovský so svojou exmanželkou Molnárovou. Zdroj: EMIL VAŠKO

Špinavá bielizeň sa na verejnosti začala prepierať až pred pár mesiacmi. Petra Molnárová ho totiž v apríli minulého roka obvinila zo zneužívania ich malého syna! „Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujmu o jej osobu ju dohnali k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané!“ reagoval vtedy na závažné obvinenia Sväťo.

Sväťo a Petra si dnes nevedia prísť na meno. Zdroj: Dušan Křístek

Situácia napokon utíchla a v decembri sa k tejto kauze Malachovský vrátil. „Každého z nás postaví život pred rôzne situácie, či už pozitívne, alebo tie menej príjemné. Mne naservíroval čeliť takémuto niečomu, čo považujem za úplné dno. Nad takou absurditou mi nezostáva urobiť nič iné, ako sa len pousmiať,“ povedal nám a zároveň priznal, že s Petrou ich konečne definitívne rozdelil súd: „Áno, sme už rozvedení.“

Sväťo Malachovský s prvou manželkou Ľubicou Čekovskou. Zdroj: archív NMH

No a po náročnom období, zdá sa, v živote Malachovského opäť vyšlo slnko. Už v januári zverejnil fotku ženského chodila, za ktorou vykúka práve Sväťo. ,,Vykročte tou správnou nohou do toho dvadsiatehotretieho," poprial ľuďom na Nový rok. Hneď vtedy sa začalo šuškať, že po jeho boku je nová žena. A teraz to potvrdil. ,,Viem, že vieš, čo pre mňa znamenáš.. spriaznená duša," napísal k fotke, na ktorej zozadu kráča neznáma blondínka.

Krátko na to, ako Sväťovi krachol vzťah s Molnárovou, sa v spoločnosti začal objavovať s dcérou známej televíznej svokry Gizky Oňovej, Scarlett, ktorá s ním kedysi tvorila pár... A jeho nová spriaznená duša na fotke sa zozadu podľa vlasov na Scarlett aj dosť podobá. Žeby skutočne platilo, že stará láska nehrdzavie? Opýtali sme sa na to aj Sväťa, no rozhodol sa nereagovať.

