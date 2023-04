Už nejaký ten mesiac sa Sväťo Malachovský (50) opäť usmieva. Môže za to jeho spriaznená duša Scareltt, dcéra televíznej svokry Gizky Oňovej. A na nedávnych odovzdávaniach cien Slnko v sieti všetkých prekvapil prsteňom, ktorý pripomínal obrúčku. Žeby tretia svadba?

Sväťo Malachovský v sobotu večer tiež odovzdával kolegom sošku Slnko v sieti. A ako stál na pódiu, nedalo sa nevšimnúť si, že na prstenníku mu svieti prsteň, ktorý vyzeral presne ako obrúčka. Okamžite sa tak v komentároch objavili špekulácie o jeho tretej svadbe so staronovo láskou Scarlett. Chceli sme vedieť, čo je na týchto fámach pravdivé. Oslovili sme preto Scarlettinu mamu, najznámejšiu televíznu svokru Gizku Oňovú.

"Dvaja ľudia v takomto ich veku sa dva alebo tri razy do roka stretnú na Slovensku... Moja dcéra žije v Anglicku, Sväťo je tu, aká svadba preboha živého? Hádam by som bola na svadbe," reagovala Gizka rozhorčene.

Sväťovi sa na ruke ligotal prsteň pripomínajúci obrúčku. Zdroj: RTVS

"Budeme oslavovať 51 rokov, keď priletí, keď nepriletí, tak si dáme videohovor. Proste moja dcéra tu nežije, vieme všetko o nich, nič nové na svete. Dvaja starí ľudia sa priatelia a žijú si svoje životy a starajú sa o svoje deti," uzavrela

V roku 2016 Sväťo všetkých šokoval tým, že si našiel mladú milenku. Zahľadel sa do kolegyne Petry Molnárovej a ich vzťah bol natoľko vážny, že sa rozviedol s hudobnou skladateľkou Ľubicou Čekovskou. V roku 2018 si Petru zobral za ženu, majú dve malé deti, Marka (3,5) a Tima (5), no ich šťastné manželstvo netrvalo dlho. V roku 2019 od neho mladá herečka odišla, a to dokonca tesne pred pôrodom ich druhého synčeka.

Sväťo Malachovský s prvou manželkou Ľubicou Čekovskou. Zdroj: Matej Jankovič

Špinavá bielizeň sa na verejnosti začala prepierať až pred pár mesiacmi. Petra Molnárová ho totiž v apríli minulého roka obvinila zo zneužívania ich malého syna! „Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujmu o jej osobu ju dohnali k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané!“ reagoval vtedy na závažné obvinenia Sväťo.

Malachovský a Petra Molnárová ešte ako šťastná dvojica. Zdroj: Dušan Křístek

Krátko na to, ako mu krachol vzťah s Molnárovou, sa v spoločnosti začal objavovať so spomínanou Scarlett. V januári zverejnil fotku ženského chodidla, za ktorou vykúka práve Sväťo. ,,Vykročte tou správnou nohou do toho dvadsiatehotretieho," poprial ľuďom na Nový rok. Hneď vtedy sa začalo šuškať, že po jeho boku je nová žena. A neskôr jej venoval romantické vyznanie. ,,Viem, že vieš, čo pre mňa znamenáš.. spriaznená duša," napísal k fotke, na ktorej zozadu kráčala práve Scarlett.

Prečítajte si tiež: