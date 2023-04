Aj keď Sväťa Malachovského (50) vídame v poslednom čase v televíznych projektoch, on je najmä operným spevákom. Herectva sa pre ráčkovanie musel vzdať. Ako sa nakoniec „odráčkoval”?

Sväťo bol hosťom v Hite storočia na Jednotke, kde sa rozhovoril o období, keď sa rozhodoval pre vhodné povolanie. Pôvodne sa chcel stať hercom, no istý „hendikep” mu tento plán zmaril. V 13-tich mal totiž problém s ráčkovaním, ktoré by ho v hereckej kariére brzdilo, a tak sa namiesto toho prihlásil na operu.



Sväťo Malachovský a René Štúr ako Imre a Gejza v jojkárskom Paneláku. Zdroj: TV JOJ

Ako s ním vlastne prestal? „Išiel som do logopedickej ordinácie, kde som sa nedostal ani dnu a na nástenke som si pozrel brožúrky, ako klásť jazyk. Naštudoval som si to a o dva dni som sa zobudil a už som neráčkoval.” Podľa jeho slov sa to odnaučil asi v 16-tich a „zadného r” sa zbavil celkom svojpomocne.