Sväťo Malachovský (49) to mal so vzťahmi ako na húsenkovej dráhe. Nevyšlo mu manželstvo so skladateľkou Ľubicou Čekovskou (47) ani s herečkou Petrou Molnárovou (35). Už viac ako dva roky sa okolo neho točí jeho ex Scarlett, ktorá je dcérou Gizky Oňovej (73). Sú nebodaj opäť spolu?

Začiatkom roka 2017 sa Sväťo Malachovský rozviedol s Ľubicou Čekovskou. Napriek tomu, že mali spolu malého syna, išli od seba. Dôvodom bol jeho vzťah s Petrou Molnárovou. Mnohí si mysleli, že ide len o flirt. Nešlo. Petra následne otehotnela a bolo jasné, že to myslia vážne. Časom sa nasťahovali do krásneho domu v Slovenskom Grobe.

Petra sa napokon v júli 2018 dočkala aj svadby, keď sa zosobášili v kaštieli v Tomášove. Všetko nasvedčovalo tomu, že napriek tomu, že viacerí boli k ich vzťahu skeptickí, klapalo im to. Dokonca sa časom ich rodinka rozrástla a manželom sa narodil druhý syn. V decembri 2019 sa však hovorilo, že išli od seba. Petra od manžela skutočne odišla.

Martin Malachovský a Sväťo Malachovský. Zdroj: MATEJ KALINA

Netrvalo dlho a okolo Sväťa sa začala objavovať staronová žena, a to dcéra najznámejšej televíznej svokry Gizky Oňovej Scarlett. Je o nej známe, že kedysi dlhé roky randila práve so Sväťom a už viac ako 26 rokov žije v Anglicku a je šťastne vydatá. S manželom Thomasom má tri dcéry. Nedávno sa objavila so svojím ex Sväťom na akcii.

Markizácka Smotánka ich spolu videla na českej premiére filmu Známi neznámi v Prahe. Sú vari títo dvaja opäť spolu? „Scarlett je moja dlhoročná kamarátka. My sme spolužiaci, chvíľu sme spolu randili. Ona bola tiež vtedy v Prahe, tak som ju zavolal, aby išla so mnou. To je celé. Sme len kamaráti. Ja pri ďalších vzťahoch a svadbách budem veľmi dobre rozmýšľať, čo bude,“ prezradil nám Malachovský, ktorý tak tvrdí, že medzi nimi údajne nič nie je. Herec, poučený z minulosti, možno nechce niečo zakríknuť alebo verejne priznať vzťah s vydatou ex.

Aj keď teda tú pravú asi ešte nestretol, s matkami svojich detí sa snaží mať korektný vzťah a na deti nedá dopustiť. Netají sa tým, že so synmi rád trávi čas. „Všetko spoločne zvládame a snažím s to skĺbiť aj s pracovnými vecami. Ide najmä o to, aby bolo pri všetkom porozumenie aj na druhej strane. Všetko sa potom dá,“ dodal.



