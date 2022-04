Moderátor Patrik Švajda je hrdým otcom štyroch synov, starších Patrika (28) a Samuela (21), ktorých má s exmanželkou a mladších Lea (12) a Adama (4), ktorých má s druhou manželkou Zlaticou Švajdovou Puškárovou (44). A iba nedávno prasklo tajomstvo, že už dva mesiace je hrdý dedko. Malý vnúčik Andrejko tak bol pre neho predčasným darčekom k jeho okrúhlej 50-ke.

Patrik so synom Leom. Už s ním hráva golf. Zdroj: Instagram.com/@zlaticapuskarova

„Všetci si to užívame. Malý Andrejko sa narodil 31. januára. Minulý týždeň mal krst. Všetci sa z toho tešíme. Nemám z toho taký dedkovský pocit, tým, že máme ešte malé deti. Adamko, jeho strýko, má štyri roky. Nie je to tá klasická pauza, že čakáte 20 rokov na niečo malinké. Potom sa čudujete, že aké to je malinké, že sme to už dávno nevideli. Je to taký pekný prírastok do švajdovskej partie chlapov. Ak chcú hrať hokej, tak už majú jednu päťku (štyria synovia + vnuk môže byť jeden tím, pozn. red.),” prezradil nám pred pár dňami so smiechom v hlase hrdý dedko Švajda, ktorý v piatok, 8. apríla, oslavuje 50 rokov. Švajda dlhé roky pracuje v Markíze, kde sa kedysi zahľadel do kolegyne Zlatice Puškárovej. Dvojica to spolu dotiahla až k oltáru. Markizák má za sebou rozvod s exmanželkou Slávkou, s ktorou má dvoch starších synov. Pred kamerami je známy svojim slovnými brptami. Pozrite sa s nami, ako s ním ide čas...

