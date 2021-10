Rodičia by mali byť pre svoje deti prístavom nádeje, no nie vždy to tak aj naozaj je. Svoje o tom vedia aj Monika a Lukáš, ktorých okrem veľkej lásky spájajú aj smutné spomienky na detstvo. Sympatický mladík si v mladom veku veľa vytrpel, pretože jeho otec bol alkoholik a tyran. Fyzické i slovné útoky na jeho mamu bývali na dennom poriadku. Keď v jeho 12tich rokoch od otca ušli, vhupol do sveta dospelých, pretože musel pomáhať svojej mame. Monika to mala tiež veľmi náročné, pretože so svojimi adoptívnymi rodičmi nevychádzala najlepšie. Najmä s matkou, ktorá jej robila zo života peklo. Neustále psychické týranie, výčitky a obviňovanie vyústili až do bodu, keď mladé dievča muselo vyhľadať odbornú pomoc. „Vždy som si predstavovala, že raz domov prinesiem priateľa a rodičia ho prijmú. Že sa budeme navštevovať a v jeden moment v živote im oznámim, že budú starí rodičia. Avšak v tomto prípade sa tak asi nestane,“ povedala dievčina ešte v čase nakrúcania.

Takto bude vyzerať dom snov, ktorý Vilo daruje zaľúbenému páru. Samozrejme, bude ich viac. Zdroj: Facebook

Veľký zlom ale nastane v ich svadobný deň. Hoci Monikina matka odmietala prijať svojho budúceho zaťa do rodiny a adoptívnu dcéru nútila, aby sa s ním rozišla, všetkých šokuje tým, že na svadbu príde. Dokonca ju jej otec privedie k oltáru. K veľkému odpusteniu príde aj v prípade Lukáša a jeho otca. Aj keď mu v živote veľmi ublížil, berie ho ako svojho otca a tak ho pozve na svadbu. Žeby v prípade oboch mladých ľudí nastalo veľké uzmierenie s rodičmi? Podporí Lukáša a Moniku prítomnosť rodičov v súťaživosti a vyhrajú svoje vytúžené bývanie? Sledujte šou Dom snov už dnes o 20:35 na JOJke!

