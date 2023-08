FOTO Súťažiaca z markizáckej šou: Po PLASTIKE NOSA ju rozhodne nespoznáte! Je to iná žena ×

Sáru ľudia spoznali vďaka šou Love Island. Jej výrazné črty učarovali nejednému súťažiacemu. Po šou si však povedala, že je čas na úpravu nosa a podstúpila rhinoplastiku. Výsledok? Zmenená na nepozanie! Pri prvom pohľade na ňu by si človek pomyslel, že je to kanaďanka Francesca Farago (30), reality hviezda z prvej série Too Hot to Handle.