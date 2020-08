Obľúbený i nenávidený. Taký bol nádejný spevák Timotej počas súťaže SuperStar. Ten sa na kastingu ukázal s hnedými vlasmi, ktoré si potom zosvetlil. Aktuálne zverejnil fotku na Instagrame, kde má opäť hnedé vlasy, no vrch hlavy mu zdobí takmer biela farba a strapatá ofina. U fanúšikov sa to stretlo s pozitívnym ohlasom. „Veľmi ti to pristane.“ „Si také slniečko.“ „Pristane ti to ako na každej fotke,“ odkázali mu jeho obdivovateľky. Treba uznať, že Timovi to naozaj pristane.

Timotej Májsky Zdroj: TV Markíza

