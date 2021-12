SuperStar už dávno nie je iba o speve. Porotcovia hodnotia nielen zlato v hrdle, ale aj celkovú vizáž a vystupovanie. Každý spevák sa túži blysnúť v čo najlepšom svetle a byť pre diváka ten najvýraznejší. A niektorým sa to vďaka divočine, ktorú majú na sebe, aj celkom darí.

Stylisti sa tento rok na superstaristoch poriadne vybláznili. Čo kolo, to extravagantnejší outfit. A inak tomu nebolo ani počas tretieho priameho prenosu. Viacerí diváci sa tak nemohli ani poriadne sústrediť na spev, pretože sa sústredili iba na bláznivé oblečenie. Opäť nesklamal Adam Pavlovčin. Na sebe mal totiž priesvitné trlblietavé ,,šaty", pod tým nohavice, ligotavé topánočky a klobúk s ostňami a ,,cingrlátkami." ,,Jediné, čo ti chcem vytknúť, že ma strašne rozčuľovali tie trsy na tvojom klobúku. Prepáč, ale hrozne mi to prekážalo," povedala mu po vystúpení Patricie Pagáčová.

Stylisti to niekedy pri superstaristoch preháňajú. Zdroj: tv markíza

Outfit zvozili aj Elizabeth Kopeckej. ,,Ja som mal pocit, že vidím mamu so synom. Ale to len kvôli tým šatám," povedal jej Marián Čekovský. Následne, keď spievala ďalšiu pieseň, mala na sebe šaty, z ktorých jej neustále vykúkali nohavičky. ,,Nezabudla si si zobrať nohavice," opýtala sa jej Patricie. Porote bolo do smiechu, aj keď na pódium vstúpil Nikolas Bitkovskij. ,,Ja mám rád filmy s Belmondom a úvodná scéna z Policajt alebo rošťák... Ako hovoria Belmondovi: Máš moc pjekný boty! Líbi se mi tvoje boty," rehotal sa Leoš Mareš. SuperStar napokon pred bránami veľkého finále opustili Marietta Mareková a Petr Jiran.

