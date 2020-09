Keď v septembri 2018 štartovala prvá séria Sestričiek, nikto netušil, akú obrovskú sledovanosť bude tento seriál mať a ako veľmi si ho diváci obľúbia. ,,Ľudia sa vždy rozcítia, keď nás vidia. Asi to u nich príjemne rezonovalo, pretože vidím, že to má veľkú sledovanosť. A možno aj v súčasnosti je to tým, že je to z lekárskeho prostredia, preto to viac sledujú. Mňa na ulici dokonca zastavujú tínedžeri, medzi 12 až 15, že aj oni to sledujú a tiež si tam našli niečo svoje,“ povedala Dana Košická v Teleráne. Málokto však vie, že herečkou vôbec byť nechcela.

Hviezda Sestričiek Dana Košická Zdroj: tv markíza

Mala z nej byť športovkyňa a učiteľka

,,Vyrastala som v Tatrách a veľmi ťažko sa mi odtiaľ kdekoľvek inde odchádzalo. A čo iné môže človek v Tatrách robiť, ako športovať. Keďže môj otec bol aj športovec, behal na lyžiach, tak mi odmalička dali lyže na nohy. Najskôr som robila bežecké lyžovanie a potom biatlon. A to dokonca vrcholovo až do 18 rokov. Potom sa však môj život otočil niekde inde a išla som úplne iným smerom. Úplnou náhodou som vyštudovala učiteľstvo v Levoči, pretože tam bol biatlonový oddiel, tak som sa tam proste ocitla, robila som viac biatlon ako učiteľstvo. Skončila som však ako učiteľka, a keďže pred revolúciou sa dávali umiestnenky, čiže vám povedali, kde pôjdete pracovať, tak mne ju dali do materskej školy v Štrbe. A keďže tam nebolo veľmi čo robiť, tak sme začali hrať divadlo v kultúrnom stredisku. Na jednom festivale mi raz dali cenu za ženský herecký výkon. A zrazu prišli za mnou z Prešovského divadla, či by som tam nechcela nastúpiť. Tak som to vyskúšala. Tak som sa stala členkou profesionálneho súboru. Nevedela som, ani čo je to režisér. Vcelku ma to však začalo baviť,“ prezradila Dana pre košickú televíziu telKe. Košická sa tak nakoniec prihlásila na VŠMU, kde ju prijali. Hoci predtým ani netušila, že herectvo sa vôbec študuje, keďže v mladosti ju to vôbec nezaujímalo. ,,Vtedy som žila s mojím bývalým manželom, Mirom Košickým, ktorý vlastne takto nasmeroval môj život, Stále mi hovoril, aby som to šla študovať! Takže on stál za tým, pretože v divadle sme sa spoznali a neskôr sa stal mojím mužom. A tak som sa stala úplným nedopatrením, nijakým chcením, herečkou. Ale som za to vďačná,“ povedala s pokorou. Dnes okrem divadla hviezdi aj v seriáli Sestričky. Jej postava Heleny sa v Sestričkách vyvíjala od začiatku dosť dramaticky. Okrem toho, že mala problémy s dcérou Alicou, ideálny nebol ani jej ľúbostný život. Jej manžel bol v kóme napojený na prístrojoch a Helena ho chodila pozerať každý jeden deň. Neskôr si začala s mladším ošetrovateľom, no s týmto vzťahom jej dcéra Alica vôbec nesúhlasila, hlavne po smrti otca. A v tretej sérii už diváci mali šancu zistiť, že jej love story s mladým zajačikom, ktorého hral herec Přemysl Boublík, sa skončila.

Herečka Dana Košická v seriáli s novým generálnym riaditeľom nemocnice Romanom Zachom. Zdroj: tv markíza

Zaimponoval jej aj mimo kamier

„Prichádza nový vzťah, pretože starý sa ukončil, nemal už ďalší vývoj. Tento nový vzťah bude ovplyvňovať moju postavu počas celej tretej série a skončí sa to prekvapujúco,“prezradila Dana ešte pred štartom tretej série. No a hlavu jej stihol už v prvej časti tretej série popliesť nový riaditeľ nemocnice Oliver, ktorého stvárňuje český charizmatický herec Roman Zach. A ako sama priznala, nielen na pľaci, ale aj mimo neho to medzi nimi perfektne funguje a sú si navzájom veľmi sympatickí. ,,S Romanom sme si veľmi dobre sadli. Je veľmi dôležité, keď prebehne chémia aj medzi ľuďmi a špeciálne, keď hráte nejaký vzťah. Veľmi sa teším, že som mohla s týmto človekom hrať. Na tohto pána generálneho, ktorého hrá Roman Zach, sme robili kasting v Prahe, kde sa skúšala aj tá chémia, či funguje. Na kamerové skúšky prišlo viacero hercov a trošku to muselo zafungovať aj medzi nami,“ prezradila herečka s tým, že práve so Zachom si najviac sadli a úloha bola okamžite jeho. ,,Ale keďže Roman má skoro dva metre, musela som si na pľac nosiť vysoké podpätky,“ povedala so smiechom. A hoci herečka pôsobí vždy vyrovnane a spokojne, aj ju nepríjemné koronaobdobie dosť poznačilo.,,Po dlhom čase som mala, zrejme ako všetci, aj ja voľno. Nemám rada niečo nútené a toto bolo nútené voľno. Snažila som sa to využiť maximálne, ako sa dalo. Bol to však čas, keď čakáte, máte rozrobené nejaké projekty a zrazu sa to stopne a vy zostanete v takom vákuu a neviete si ani užiť to voľno, pretože odrazu akoby ste ostali vo vzduchoprázdne. Spätne však vidím, že mi to prinieslo veľmi veľa. Ale ako hovorím, nebolo to pravé užívanie si a stále je to celé neisté,“ dodala v Teleráne.

