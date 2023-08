Rodina Petra Končeka sa opäť zahalila do smútku. Za synom do neba sa totiž vybral jeho otec Ján Konček. "Ďakujem ti za všetku tvoju lásku, ktorú si nám s bratom odmalička s mamou dával, za každý jeden krok, ktorým si má sprevádzal, za všetky tie objatia ktoré mi budú nadovšetko chýbať, ďakujem za všetky tie povzbudivé slová, ktoré si mi vždy hovorieval, aby som sa nikdy nevzdával. Za všetky tie krásne časy, čo sme spolu prežili, za všetku tvoju dobrotu a za to, akého si zo mňa vychoval muža! Do smrti zostaneš v našich srdciach, otec môj najdrahší. Bol si mi vzorom a príkladom vo všetkých smeroch, a ďakujem, že som mohol byť po tvojom boku. Pre mňa si bol ten najlepší a najdokonalejší otec na svete! Budeš nám veľmi chýbať! Odpočívaj v pokoji! Tvoj milujúci syn. Rozlúčka s naším otcom bude vo štvrtok 3.8.2023 o 11.00 hod. na Novozámockom cintoríne," zverejnil zdrvený Končekov syn Robi oznam na svojom profile na Facebooku. Ten tak okrem brata Petra, o ktorého navždy prišiel v januári 2012, teraz stratil aj milovaného otca.

Peter Konček. Zdroj: archív

