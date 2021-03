Andrej sa pred kamerami cíti ako ryba vo vode a nemá ani problém otvorene povedať, či mu jedlo chutí, čo mu prekáža, ale zase i to, čo sa mu páči. V stredu svoje schopnosti predviedol najmladší účastník relácie Daniel, ktorý prekvapil šikovnosťou.

Súťažiaca Lucia bola z jedla naozaj zaskočená. „Nedá sa ťa objednať? Keby s tým priateľka súhlasila, že raz do mesiaca by si mi prišiel navariť?” zisťovala brunetka. Svojský návrh mal aj Andrej. „Raz do mesiaca, by som ho bral ja. No neviem, či by to ostalo len pri tom jedle,” zareagoval stylista, ktorý v tomto prípade myslel aj na niečo viac. Ťažko povedať, čo by na to povedal samotný Daniel.

