Ako ste sa dostali k práci asistenta Victorie Beckham?

Moje úplne prvé začiatky u Victorie Beckham sa začali prácou v jej butiku v najluxusnejšej časti Londýna, v Mayfair. Začal som na pozícii Image Consultant (módny konzultant). Práca v luxusných butikoch nie je vôbec o predávaní oblečenia. Je to celkový proces, kde sa učíme o histórii značky, materiáloch a látkach, ktoré sú používané, o špecifickom procese výroby produktov, ktorý má každá značka prispôsobený. Potom sa učíme, ako jedinečne pristupovať ku klientom z rôznych krajín (kultúr) náboženstiev. Ako komunikovať s celebritami/členmi kráľovských rodín a ako vyjsť v ústrety VIP klientom a ich požiadavkám, hoci aj o 5. ráno.

Čím si myslíte, že ste zaujali práve vy?

Ponuku pracovať pre Victoriu som našiel na pracovnej sieti LINKEDiN. Luxusné značky si tam hľadajú zamestnancov. A kto by nechcel pracovať pre Victoriu Beckham? Chýbala mi spolupráca s celebritami zo Slovenska a povedal som si, že toto je moja veľká šanca pracovať pre svetovú celebritu a bol som absolútne odhodlaný urobiť všetko, čo bude treba, aby som ich zaujal a vyčnieval z radu životopisov, ktoré im poslali. Poslal som im aj motivačný list a fotky z portfólia zo spoluprác s celebritami zo slovenského šoubiznisu a podarilo sa mi to. Pri poslednom pohovore (boli tri) mi povedali, že veľmi zavážilo, že mám skúsenosti s celebritami a viem sa v tom svete pohybovať. Dopočul som sa, že mali viac ako sto kandidátov o prácu a skoro dennodenne im pribúdali nové životopisy. Sen sa mi splnil a na 13 mesiacov sa táto práca stala mojím životom.

Koľko hodín denne ste pre ňu pracovali?

Oficiálne som robil 9 hodín denne, 5 dní v týždni. No mal som pracovný mobil a bolo dôležité, aby som odpovedal, keď bolo niečo treba vybaviť.

Aké striktné pravidlá ste museli dodržiavať?

Priebežne sme dostávali maily o tom, ako komunikovať s človekom, ktorý vyzerá ako paparaci alebo prezlečený novinár. Ako diplomaticky komunikovať a vyriešiť rôzne typy situácií. Samozrejme, bolo dôležité, aby sme boli vždy dokonale upravení a mali pripravené profesionálne odpovede. A aby sme boli vždy obozretní k všetkému, čo sa deje okolo nás. Práve pre to množstvo pravidiel jej to celé perfektne funguje a podarilo sa jej z mena vybudovať módne impérium.

Prišli ste do kontaktu aj s manželom Davidom?

S Davidom a jej deťmi som bol minimálne, keďže som mal zmluvu s Victoriou a jej značkou. V priemere som Victoriu videl raz do týždňa. David sa často objavil so ženou a vždy ma milo pozdravil a podal ruku. Jeho manželka bola vždy usmiata a často so mnou prehodila pár úprimných viet. Toto patrí medzi momenty, na ktoré nikdy nezabudnem.

A čo deti?

S jej deťmi som sa videl len párkrát za celý ten čas. Najčastejšie z Brooklynom, ktorý sa rád objavil aj v obchode. A pikoška, vždy keď prišiel Brooklyn do butiku, mal sa hrať hip-hop & rap music a aj sama Victoria má celkom v obľube tento štýl hudby. Brooklyn mal v obľube hudbu od rapera Chance the Rapper a to sa mu jedno obdobie púšťalo. A boli aj vytvorené playlisty, ktoré hrali v butiku, keď tam bola Victoria. Raz sa v obchode objavil Brooklyn s vtedajšou priateľkou Chloë Moretz (tiež úžasný moment stretnúť túto krásnu herečku) a bol som taký nervózny, že pri rozprávaní s nimi som sa párkrát výrazne zakoktal.

Čo bolo presne vašou náplňou práce?

Od vyzdvihovania čerstvých kvetov každé ráno cez nákupy a balenie darčekov v jej butiku. Či už išla na pracovné cesty, alebo letela niekde súkromne, brala so sebou darčeky a produkty z vlastnej kolekcie. Každá jej kolekcia bola luxusná a plná kvalitných a drahých materiálov a vždy, keď som mal možnosť, som si rád skúšal jej oversize kašmírové svetre alebo hodvábne blúzky v tej najväčšej veľkosti. Niektoré jej kolekcie mali základ v pánskych siluetách a strihoch a mali sme raz začas aj mužov ako klientov. Kupovali hlavne svetre a oversize tričká. Vygravírovanie iniciál na rôzne módne kúsky je veľký trend medzi bohatými ľuďmi a celebritami a takúto požiadavku som taktiež vybavoval počas práce pre Beckham. No nemôžem sa vyjadriť k detailom, keďže to už zasahuje do klauzuly o mlčanlivosti, ktorú som podpisoval súčasne s mojou zmluvou. Lojaita aj k bývalým zamestnávateľom by mala byť súčasťou profesionálneho správania sa.

