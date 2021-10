Herečka Zdena Studenková (67) sa už čoskoro predstaví v obnovenom divadelnom predstavení Zahráte mi manžela? Na javisku sa objaví spolu s Romanom Poláčikom. Aj preto včera prijala pozvanie do markizáckeho Telerána. V živom prenose sa však stalo niečo, čo rozhodne nečakala! A zlízla si to nová moderátorka.

Jedna z našich najlepších herečiek Zdena Studenková už v minulosti v tejto hre excelovala. Vtedy sa to volalo Maliar izieb a hlavnú úlohu si s ňou strihol Emil Horváth. Teraz sa táto slávna anglická komédia obnovila pod názvom Zahráte mi manžela? a na javisku sa v ľúbostnom trojuholníku okrem nej predstavia Roman Poláčik a Zuzana Fialová.

Studenková a Poláčik preto prijali pozvanie do markizáckeho Telerána, aby divákov pozvali na predstavenie a pripomenuli im, o čom táto hra vôbec je. Herečka sa do priameho prenosu patrične vymódila, nahodila elegantný žltý nohavicový kostým a s Romanom čakali na gauči, kým sa s nimi začne vstup. Včerajšie Teleráno moderovali ešte stále nováčikovia tejto rannej relácie Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. Mladučká moderátorka pred rozhovorom s hosťami nazrela do svojej pomocnej kartičky a až potom ich privítala: „Vitajte… Zdenka Studenková a Roman Poláčik. Tešíme sa, že ste zavítali medzi nás.”

Keď to Studenková zbadala, takmer vyskočila z kože. „Mne sa páčilo, ako ste si museli prečítať moje meno… No!” upozornila moderátorku. Šokovaná Čimová sa okamžite snažila zachrániť trápnu situáciu. „To nie, takto to nebolo. Nemôžete tušiť, čo tam mám napísané, ja som si len prehŕňala stranu,” smiala sa Zuzana. ,,Zdeni, to je kvôli tomu rúšku, bolo to treba overiť,” okomentoval to Poláčik. ,,No to určite. Ale však to je v pohode,” skonštatovala herečka. Zdena Studenková patrí medzi najlepšie herečky a uznávané umelkyne, preto nie div, že ju rozladilo, keď moderátorka pri jej privítaní musela nazrieť do kartičky. A nieto ešte v živom vysielaní.