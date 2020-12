To, že Studenková je vynikajúca kuchárka, je už dlhodobo známe. Herečka sa najnovšie podelila o originálny recept kapustnice, ktorú robieva na Vianoce. „Kapustnicu robím len dvakrát do roka. Urobím si údené mäso nad parou, nevarím ho vo vode, aby nevypustilo celú šťavu von, potom mi zostane šťava, tú použijem ako základ do kapustnice. Predtým ako dám kapustu, tak ju vytlačím a kyslú vodu si odložím,” prezradila Zdena pre Top Star. "A keď je kapustnica už hotová, tie dve deci čistej kapustovej vody vlejem do hrnca, a tým dostane taký ten správny „říz”. A varím jej toľko, aby sme si aj zamrazili,” dodala herečka.

Zdena Studenková Zdroj: RTVS

