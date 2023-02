Zábavná relácia RTVS Hit roka pokračuje aj dnes večer spomínaním na rok 1998. Moderátor Ján Žgravčák privíta tentoraz v kreslách glosátorov Zdenu Studenkovú, Jozefa Vajdu a Mariána Leška. Pri rozprávaní zážitkov sa herec Jozef Vajda podelí o príhodu, ako sa kedysi spoločne s Milanom Kňažkom rozhodli, že zabehnú maratón.

Zdena Studenková Zdroj: RTVS

Pri tejto príležitosti uzavreli aj šokujúcu stávku aj so Zdenou Studenkovou. Košický maratón síce odbehli, no herečka to doplnila ešte o svoju poznámku. „Zabehneme ten maratón, vypijem všetko, čo bude v košickom bare a potom dáme dole všetky košické baby. A ja som im na to povedala, že keď všetko vypijete a dáte dole všetky baby, dám vám aj ja,” zahlásila Zdena a začala sa smiať a moderátor Žgravčák tiež vybuchol od smiechu. Reláciu Hit roka si nedajte ujsť dnes o 20.30 h na Jednotke.

Prečítajte si tiež: