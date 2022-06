Nie je žiadnym tajomstvom, že Zdena Studenková (68) sa na internete pomerne často stáva terčom hejtov a výsmechu z jej veku, vylepšení tváre i to, že má o 16 rokov mladšieho partnera. Neprajníkom nedávno venovala odkaz, no najnovšie vyšla s veľkým priznaním.

Zdena Studenková má síce už krátko pred 70-kou, no na svoj vek nevyzerá. Môžu za to jej vylepšenia tváre, ktorými sa netají. Podľa niektorých to už preháňa, a preto sa z nej často ľudia vysmievajú v komentároch na internete i satirická stránka „Zomri”, ktorá jej už niekoľkokrát venovala vtipné fotky na jej vek, kde ju prirovnali aj k Tutanchamonovi. Fóry sú niekedy poriadne nemiestne a herečka, samozrejme, nevidí všetko, no tento typ nenávisti, ako nedávno aj sama priznala, ju zraňuje. Poznámky ako „chcela stará mladou byť“ alebo, „kam sa hrabe vo svojom veku“, jej doslova ubližujú.

No a najnovšie vyšla von s veľkým priznaním. Stalo sa tak pred kamerami Inkognita, kde sa ocitla v kresle hádača spolu s kolegom Kramárom. A práve ten opäť otvoril tému Studenkovej veku. Hádači klasicky hádali povolanie hosťa, keď sa v jednom momente opýtali, či to je niečo ako úkaz. Na to Kramár hneď zahlásil, že ale nehovoria o Zdenke. „My sa poznáme už tak dlho, že Maroš si myslí, že všetky herečky, ktoré majú nad 70 rokov, sú mladšie odo mňa,” zahlásila Studenková. „Poznám ju od jej 15 rokov! My sme veční,” zasmial sa Kramár. „Sme fosílie,” zamyslela sa Zdena, ktorá tak rozosmiala kolegu Maroša a zároveň prvý raz verejne uznala, že už naozaj má pokročilý vek. „No, nahodili ste si tému sami,” ukončil to Voštinár.