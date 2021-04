Kapela Fragile, ktorá tiež pre momentálnu situáciu nikde nevystupuje, komunikuje so skalnými fanúšikmi aspoň prostredníctvom sociálnych sietí. Vysielajú naživo, členovia odpovedajú na rôzne otázky alebo streamujú svoje telefonáty. No to vôbec nie je všetko. Braňo Kostka sa rozhodol, že začne natáčať aj krátke videá o varení. Je jasné, že na pomoc si zavolal Zdenu Studenkovú, ktorá je známa tým, že je vynikajúca kuchárka. Vzniklo z toho zaujímavé a vtipné video. Hlavnou hviezdou v ňom je herečka a jej mangový koláč. Diváci si tak mohli na vlastné oči pozrieť nielen to, ako sa vie Zdena šikovne obracať pri plechu, ale aj ako majú zariadenú kuchyňu.

Zdena Studenková hosťom v šou 2 Na 1. Zdroj: tv markíza

Partneri majú kuchynskú dosku z Talianska, ktorá je vyrobená zo žuly. Meter takejto dosky stojí cca 500 eur. V kuchyni nechýbajú rôzne nádoby, kvety, ozdoby na linke či na stenách. Moderné spotrebiče sú samozrejmosťou. Dokonca na stene visí ich veľká romantická čiernobiela fotografia. Kúsok od linky sa nachádza aj elegantný jedálenský stôl. Ale musíme uznať, že koláč sa jej skutočne vydaril.

