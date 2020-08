Evelyn bude moderátorkou Farmy teraz už tretíkrát. No práve druhá séria bola pre ňu zvlášť výnimočná. Práve počas nej sa stihla dať dokopy s producentom tejto šou Matúšom Polakovičom. A vyšlo to najavo skutočne romanticky. Minulý rok v auguste sa konala veľká markizácka párty, na ktorej bola aj blondínka. No a ako zábava gradovala, Evelyn zahodila zábrany a všetci prítomní sa mohli pozerať na jej nežnosti a horúce bozky s jej novým frajerom, ktorým nebol nikto iný ako Matúš.

Partner Matúš je už minulosť. Zdroj: TV Markíza



Po pol roku sa však rozišli. Obaja si však museli zachovať ako-tak kamarátsky vzťah, keďže v čase rozchodu vedeli, že ich čaká ďalšie spoločné natáčanie Farmy. No kým Evelyn je stále single, sympatický producent dlho sám neostal. A zrejme aj jeho ex poriadne prekvapí, koho zbalil. Sexi bývalú farmárku Romanu Košťálovú. ,,Áno s Romanou tvoríme pár. Nechali sme tomu voľný priebeh počas korona obdobia. Rozumieme si a je nám dobre,“povedal nám Matúš.

Matúš randí s exfarmárkou Romanou. Zdroj: Facebook



A čerstvých zaľúbencov sme už stihli spolu aj odfotiť, ako si hrkútali na večeri. Nuž, pre Evelyn to bude tento rok poriadna skúška. Pravidelne sa na pľaci stretávať so svojím bývalým, ktorý randí s hriešne sexi farmárkou. Tá sa dokonca v šou priznala, že to skúšala aj so ženami. ,,Viem sa naviazať citovo viac na muža ako na ženu, určite, ale ženy sú pre mňa zaujímavejšie,“ priznala tmavovláska, ktorá rozhodne nie je žiadne neviniatko. Na sociálnu sieť si pravidelne pridáva odhalené fotky v podväzkoch, spodnej bielizni a nedávno si dala napichať pery.