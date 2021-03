Zuzana Belohorcová sa v prvom kole predviedla ako Madonna s hitom Frozen. Odspievala to síce ukážkovo a vyvolala aj éterický dojem, no potom sa na pódiu objavil Braňo Mosný a neskôr Fero Joke. Nepríjemný lekár zo Sestričiek to odpálil ako Dolly Parton a komik sa zmenil na repeťáčku Janu Kocianovú († 72). A porota išla od smiechu do kolien. Tieto dve energické ,,dámy” tak niekdajšiu učiteľku sexu v ten večer úplne zatienili.

Fero Joke ako Jana Kocianová († 72). Zdroj: tv markíza

Víťazom sa napokon stal mladý herec z Pána profesora Martin Klinčuch, ktorý sa zmenil na speváčku Adele a svojím výkonom všetkým vyrazil dych.

