Martina Štofaníková, dnes Sabbatini, sa so synom a s manželom Rorym minulý rok presťahovali do luxusnej vily v rezorte Broken Sound v Boca Raton, ktorý patrí k najbohatším oblastiam južnej Floridy. Dom s golfovým rezortom stál viac ako 400-tisíc eur. Vďaka klubovému členstvu majú neobmedzený prístup na golf pre celú rodinu a už aj poznajú niekoľkých susedov. Keďže sa rozhodli nové bývanie od základov prerobiť, spočiatku žili ako na stavenisku. „Investovali sme viac, ako sme chceli,“ prezradila pani domu nedávno týždenníku Šarm s tým, že aj ona sa podieľala na zveľaďovaní ich prepychového príbytku. „Policu v hlavnej miestnosti som navrhla a vyskladala ja. Máme zopár voľných kociek, takže na trofeje sme pripravení,“ pokračovala Martina, ktorá akoby už vtedy tušila, že jej manžel si z olympiády v Tokiu prinesie striebornú medailu.

Martina s manželom Rorym. Zdroj: instagram M.S.

Najviac sa však vyhrala s kúpeľňami, každá musela byť iná a v inej farbe. Hoci si dala záležať na každom detaile, v tejto miestnosti trávi paradoxne menej času ako jej manžel. „Rýchla sprcha a hotovo. On si vie vychutnávať sprchu aj vaňu. Ja som ju ešte nepoužila,“ prezradila so smiechom. V ich luxusnom dome dominuje hlavne veľká Roryho izba. „Stena s obrazmi je naša sieň slávy, sú to všetko obrazy s Roryho víťazných turnajov, pamätné super golfové skóre karty… Normálne však izba slúži ako moja kancelária a je to i ďalšia hosťovská izba,” dodala Martina.

