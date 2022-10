Miro Noga si žije spokojným životom. Jeho srdce už 20 rokov patrí partnerke Janke, ktorá v lete 2014 porodila ich milovanú dcéru. Herec má však aj starších synov Olivera a Marka. S ich mamou Líviou sa rozviedol pred vyše 30 rokmi. V markizáckej relácii Smotánka najnovšie ukázali, ako prvá pani Nogová vyzerá. Dvojica sa stretla na veľkom koncerte k okrúhlej 70-ke Jána Baláža, ktorý sa konal ešte na konci mája tohto roku v Bratislave.

Miro Noga a Štefan Skrúcaný. Zdroj: MATEJ KALINA

Exmanželia sa zvítali krátko pred začiatkom koncertu, ktorého súčasťou bol aj Miro Noga. Ten prišiel odovzdať lístky svojej ex Lívii. No a vyzerá to tak, že exmanželia majú viac ako nadštandardný vzťah, o čom svedčal vášnivý bozk na ucho, ktorým ho obdarovala.