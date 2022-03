Dominika Kavaschová prijala pozvanie do zábavnej šou 2 na 1, kde zažila rôzne zaujímavé a vtipné momenty, no jeden jej totálne vyrazil dych! Markíza jej umožnila stretnutie s argentínskou hviezdou, hercom Ivom z Divokého anjela. Títo dvaja sa však už poznali.

Argentínsky herec Ivo z Divokého anjela. Zdroj: tv markíza

„Áno, poznal ma. Začali sme si písať, keď som mu raz s Kristínou Svarinskou napísala, či by nenahral pozdrav pre našu kamošku Janku Kovalčíkovú ako prekvapenie na jej rozlúčku so slobodou. On ho nahral, my sme skoro odpadli, Jana totálne odpadla a odvtedy sme si sem-tam písali,“ prezradila Kavaschová v zákulisí šou 2 na 1. „Vedel, kto som, a veľmi som sa tešila, že kvôli mne prišiel. Stále opakoval, že je to pre neho česť, že je šťastný. Proste, nemám slov. Je to neskutočný človek. To je hviezda! Tak to ma byť – žiadny horenos, ale človek! So srdcom, s pokorou a úctou ku každému,“ dodala.

S argentínskym hercom bola vraj radosť pracovať. "Facundo je aktívny na sociálnych sieťach a má super profi tím okolo seba, takže nebol až taký veľký problém sa s ním spojiť. Náročné ale bolo kvôli pandémii a diaľke dostať ho z Argentíny na Slovensko. Cestoval sem skoro 2 dni, 2 dni strávil na Slovensku a potom opäť cestoval 2 dni domov. Mal aj určité podmienky, ale nakoniec to bol jeden z najmilších hostí, akého sme kedy v 2 na 1 mali," dozvedeli sme sa zo zákulisia šou. 2 na 1 uvidíte už dnes večer od 20.30 hod. na Markíze.

Anketa Pozerávali ste Divokého anjela? Áno, jasné 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný