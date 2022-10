K streľbe došlo na Zámockej ulici v Bratislave. Okolie hneď uzavrela. "Bol som dole, keď som zrazu počul buchot. Vybral som si z uší slúchadlá a uvidel som muža v čiernej mikine, ako vybral zbraň a začal strieľať," povedala očitý svedok na mieste streľby. Obeťami sú dvaja mladí ľudia. Páchateľ tohto ohavného činu bol následne na úteku a celý večer komunikoval na sociálnej sieti Twitter. Polícia v piatok ráno oznámila, že strelec, ktorý zastrelil dvoch mladých mužov, je mŕtvy. Pred ich popravou zverejnil na Twitteri nenávistný manifest voči LGBTI ľuďom a zároveň napísal, že ak tento prvý útok prežije, budú nasledovať ďalšie. Podľa našich informácii mal byť vrahom údajne tínedžer Juraj K. z Bratislavy. Jeho otec v roku 2020 kandidoval za Harabinovu stranu Vlasť. Na túto tragédiu reaguje množstvo známych Slovákov, medzi nimi aj známy gay, ktorý sa otvorene hlási k svojej orientácii, Fero Joke.



Fero Joke a Petra Polnišová. Zdroj: TV Markíza

"Bar Tepláreň na Zámockej ulici patrí k miestam, kde sa môže moja LGBTI+ komunita bezpečne, slobodne a priateľsky stretávať. Je to miesto slobody, diverzity a ľudskosti, na ktorom som sa vždy cítil bezpečne a prijato na rozdiel od iných slovenských podnikov, kde som bol šikanovaný a fyzicky napadnutý. O to viac si vážim, že som práve v Teplárni mohol začať svoju kariéru zabávaním hostí a priateľov. V úzkom kruhu pri organizovaní Feriny Kvízu sme sa slušne zabávali, rozprávali, smiali. Dnes ale vidím, že na tomto mieste zomreli násilným a tragickým spôsobom dvaja mladí ľudia. Táto kultúra smrti, resp. menšinovej nenávisti je dôsledkom správania našich politikov v parlamente, ktorí si bez hanby berú do úst homosexuálov a verejne klamú. Dokedy budeme toto tolerovať, dokedy budeme pozerať na vlnu nenávisti, ktorá začína od zákazu LGBTI+ vlajky až po zdieľanie nenávistných komentárov voči konkrétnym osobám?" napísal na svojom profile na Instagrame komik Fero Joke.

"Na pretrase som bol aj ja, keď pán Taraba krátko po ústnom útoku na prezidentkinu dcéru verbálne napádal aj mňa počas schôdze parlamentu, keď nehorázne klamal o mojej osobe a zastrašoval tým mnohých ľudí. Je neprijateľné, že žijeme v spoločnosti, kde populistickí a alibistickí politici pracujú so strachom ľudí z neznámeho, a tým si vytvárajú politický kapitál na úkor mojej komunity. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí stoja pri našej komunite a aj napriek absurdnej politickej situácii nám pomáhajú a tvoria s nami lepší a tolerantnejší svet. Týchto ľudí je naozaj veľa a ja im za to veľmi ďakujem," píše Fero.

"Cieľom útoku som sa stal aj ja, keď mi pred 7. týždňami neznámy človek pokreslil červeným sprejom môj plot, na ktorý napísal hanlivé slovo na moju komunitu. Som hrdý na to, že som gay. Predpokladám, že všetci, ktorí ma sledujete viete, že som gay a aj napriek tomu ma naďalej sledujete a podporujete, za čom Vám veľmi vďačný," dodal.

ÚTOK ZASIAHOL AJ JAKUBA PETRANÍKA:

Jakub Petraník Zdroj: Instagram J. P.

"Toto bol útok jedného zakomplexovaného psychopata na nás, ako na komunitu, ktorá nikomu neubližuje. Doplatili na to Juraj a Matúš. Doplatili nato životmi. Nevieme, koľko takýchto zmanipulovaných ľudí tu medzi nami žije. Neviem koľko “Brejvikov” chodí po uliciach. Výsledok extrémizmu a dnešných politikov (česť výnimkám). Neustále útočenie na našu menšinu si vyžiadala prvé obete na životoch. Juraj a Matúš doplatili na nenávisť, ktorú šíria politici a niektorí, ktorí sa tvária, že hlásajú BOHA. Zasiali ste nenávisť medzi bežných ľudí len na zbieranie si bodov popularity. Dajte nám už pokoj. Čo sa ešte musí stať?!" nešetril slovami Petraník, ktorý je známy tým, že si nedáva servítku pred ústa.

"Aj vy máte na rukách krv dvoch mladých a krásnych mužov. Je jedno, či sa voláte Kotleba, Fico, Mazurek, Matovič, alebo Záborská. V prístupe k nám ste jedna tlupa. Jedna zberba netolerancie. Doteraz to bola “len” šikana zo strany rovesníkov pripadne pokriky na ulici, ktoré som si neraz zažil aj ja sám. To je to, čo zasievate do spoločnosti. Dnes sme došli k tomu, že nejaký psychopat zavraždil 2 chlapov len preto, že boli iní. A plánoval ďalších. Teraz sa pozrite do zrkadla," odkázal.



