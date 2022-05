Speváčka Gyöngyi Bodišová sa do povedomia ľudí dostala v roku 2015, keď prišla vyskúšať šťastie do šou Česko Slovensko má talent. Jej životný príbeh a zároveň talent dievčiny, ktorá sa pretĺkala krízovými centrami a istý čas dokonca žila aj na ulici, vtedy mnohých zasiahol. Keď vyhrala rozprávkovú výhru 100 000 eur, vyzeralo to tak, že má našliapnuté na sľubnú kariéru a šancu od základov zmeniť svoj život. V tom čase sa netajila tým, že má veľké plány do budúcnosti. „Chcem sa zabezpečiť do života, byť voľná, pokračovať v hudbe, urobiť si CD. Teraz si však musím ísť rýchlo zapáliť,“ prezradila nám krátko po vyhlásení výsledkov brunetka, ktorá sa chcela osamostatniť a kúpiť si vlastný byt.

Spevák Gyöngyi Bodišová. Zdroj: archív

Dovtedy totiž bývala u výrazne staršieho priateľa Vlada, o ktorom síce tvrdila, že sú len kamaráti, no sivovlasý pán sa chválil tým, že spolu žijú v jednej domácnosti ako partneri. A to, že sa o speváčku stará, bolo vidieť aj na afterparty, kde ju vtedy 68-ročný muž ani na sekundu nespustil z očí. Jej plány však ostali iba plánmi a nič z toho nezrealizovala. V roku 2019 zverejnila šokujúce zábery zo zanedbaných priestorov, ktorým by renovácia doslova padla vhod. Premoknuté steny, ošúpaná farba a okolitý nábytok pôsobili starým až dezolátnym dojmom. A odvtedy o nej nebolo počuť. Až doteraz. V piatok sa objavila v rámci programu v relácii Bez servítky.

Čo Martina spája so speváčkou? „Gyöngyi je moja teta, je odo mňa staršia o jeden rok, my to tak máme u Rómov," prezradil svojim hosťom pri programe. Speváčka to spoločne s ostatnými poriadne rozbalila. Užili si to všetci okrem súťažiacej Moniky, ktorá od svojho večera nemala práve najlepšiu náladu. Od čias ČSMT akoby sa Gyöngyi vôbec nezmenila...



