Azda neexistuje nikto, kto by si nepamätal hit z 90. rokov Mandarinka Darinka. Z Paštekovej je už takmer 40-tnička a zo šoubiznisu sa vytratila už dávno. Pred pár dňami sa ukázala na akcii. „Ďakujeme aj ,Mandarinke‘ Miške Paštekovej, že sa zastavila, a najväčšia vďaka patrí, samozrejme, drahému Petrovi Nagyovi za krásno, ktoré pred rokmi vytvoril a ním nám všetkým spríjemnil detstvo,” zverila sa nedávno Smatanová na Instagrame, ktorá krstila s Nagyom knihu. Ako si Miška spomína na svoju hviezdnu kariéru?

Peter Nagy nedávno pokrstil detskú knihu. Prišla aj Michaela Pašteková (vľavo). Zdroj: Instagram/zuzanasmatanova

“Takto spätne je to spomienkový optimizmus, ale nie (úsmev). V princípe to bola zábava, celé sa to rodilo nejako prirodzene, spontánne, bez nejakého nátlaku, mám veľmi dobré rodinné zázemie, ktoré ma do ničoho nikdy netlačilo. Bolo to také do istej miery nejaké veľké dobrodružstvo. Veľa mi to dalo, aj mi to niečo vzalo, ale v prvom rade to bola zábava,” prezradila Pašteková pre jojkársky Top Star. Miška žije v Žiline, už 15 rokov učí na škole a píše aj pre mesačník o kultúre. Tri roky pôsobí ako produkčná festivalu divadla a tanca a vrátila sa aj na pódiá.

“Vravela som si, že keby niečo zaujímavé prišlo, prečo nie. Skôr tam rozprávam, nemám už veľmi hlas na spev. Tá kapela Srnka, v ktorej som, neviem to ešte žánrovo pomenovať, kam sa uberáme. Texty sú doslovné citácie z programu Raťafák Plachta,” dodala.