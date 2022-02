„Prečo je práve táto dvojica dnes v Teleráne? Sú spolu už 10 rokov, z toho takmer 7 rokov manželia. Dočkali sa vytúženého bábätka Elly,“ uviedla na úvod Kvetka Horváthová a dala slovo Skrúcanému. „Musím sa priznať, že dnes som tu za Eriku, lebo ona, pravdupovediac... jej sa takto skoro ráno nechcelo vstávať, tak som si to ako chlap vyžral. My chlapi to máme ľahšie. Ráno sa len oblečieme, umyjeme zuby a môžeme ísť. Viem, že dámy to majú ťažšie – vlasy, mejkap, šaty,“ povedal Skrúcaný, ktorý tak bonzoval na manželku. Keď sa po chvíľke rozhovoru so Števom Markíza telefonicky spojila s Judínyovou, ona to videla inak.

Dcérka Ella v zimnom overale je riadne rozkošná. Zdroj: Instagram Erika Judínyová

„Dnes ma čaká taká vec, nie preto, že som nešla do Telerána, že by sa mi, ako Števko povedal, nechcelo, lebo ja fungujem pri počítači už od pol siedmej a pripravujem Smotánku, okrem teda starostlivosti o malú,“ vysvetlila divákom Judínyová.

