V Záhadách tela sa opäť raz stretla vtipná skupina. Spolu so Števom Skrúcaným bude súťažiť Martin Madej a proti nim Zuzana Smatanová a Katka Koščová. V obľúbenej súťažnej úlohe „Hra na doktora“ sa budú musieť súťažiaci tentoraz popasovať so zadaním, ako by zareagovali, keby sa im do ucha dostal hmyz. Pri tejto príležitosti sa ako figurant hneď prihlásil dobrovoľník Skrúcaný, ktorý na svoju manželku Eriku nabonzoval veľkú vec.

Štefan Skrúcaný na svoju rodinu ešte nemal nikdy toľko času ako teraz. Zdroj: INSTAGRAM

„Mám veľmi čisté uši. Erika má takú úchylku. Erika prepáč. Oni mali vždy mačky a stále im čistila doma uši a teraz, keď mačky doma nemá, stále čistí uši mne. Som terorizovaný doma každý večer a mám čistené uši. Môžem zamachrovať, že sa mi pokojne môžete pozrieť do ucha,” prezradil Števo. Reláciu si pozrite v sobotu o 20.30 na Jednotke.

