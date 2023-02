Pozvanie do obľúbenej Show Jana Krausa prijal rodák z Košíc – operný spevák Štefan Margita (66). Priblížil svoj návrat k práci, ale zaspomínal si aj na svoju milovanú manželku Hanku Zagorovú († 75).

Pol roka od smrti svojej milovanej manželky sa Štefan Margita vrátil k svojej profesii a v januári vystúpil pred zaplnenou arénou s koncertom Věnováno Hance. „Hanka ma naučila byť skromným. A to je veľmi dôležité, a za to jej veľmi ďakujem. Ja na svojich koncertoch nechcem, aby boli ľudia smutní a plakali. Ale zaspievam pesničku a vidím, ako pani v prvom rade plače, tak mám čo robiť, aby som to dospieval,“ priznal v Show Jana Krausa.

Štefan Margita prijal pozvanie do Show Jana Krausa. Zdroj: tv prima

Priznal aj to, že svet opery sa za posledné roky radikálne zmenil. „Je to úplne iné, neskúša sa toľko. Musíte byť pripravený a tú rolu naozaj vedieť. Potom je skúška s dirigentom. Predtým sa skúšalo 14 dní, teraz je jedna skúška a idete aranžovať. Aranžuje sa tri týždne a potom vás vyhodia na premču. A tam nastáva problém – môže sa stať, že pred premiérou ochoriete. V tej chvíli si musíte zaplatiť za vlastné peniaze ubytovanie, nedostanete žiadny honorár. A keď dostanete nejakú virózu, tak to trvá niekoľko týždňov, takže neodspievate žiadne predstavenie a idete v úplnom mínuse domov,” odhalil zákulisie opery.