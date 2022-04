To by však nebol Štefan, aby Sisu poriadne nepotrápil. „Ospravedlňujem sa, ale už to nedojem,“ reagoval Štefan, ktorý, ako sa ukázalo, našiel v jedle vec, ktorá tam rozhodne nepatrí. „Okrem svojho srdiečka si tam pridala ďalší kus zo seba,“ adresoval hostiteľke Štefan.

Nielen Sisa, ale aj zvyšok hostí bol poriadne prekvapený. Ukázalo sa, že Štefan si v polievke našiel trs mihalníc. „Sisa sa začala normálne triasť a klepať. Ja mám žarty rád, takže tie mihalnice som si obstaral a doniesol sám,“ priznal Štefan. „Poznám ho už pár dní, tak som si aj myslela, že niečo vymyslí,“ dodala na záver hostiteľka Sisa.

