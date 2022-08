Roman je mladý študent a okrem modelingu sa venuje aj športu, konkrétne futbalu. Od 19 rokov bol súčasťou ligového kádra v DAC Dunajská Streda. Momentálne je futbal jeho hobby a venuje sa najmä štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Už oddnes sa predstaví na obrazovkách Markízy v novej sérii Pána profesora. „S kamerami som doteraz mal iba takú skúsenosť, čo som sa doma natáčal na Instagrame. V postave som sa našiel, lebo som vyrastal v Bruseli a tam som niečo podobné zažíval,“ povedal nedávno pre markiza.sk začínajúci herec.

Mladý herec z Pána profesora Roman Kollár. Zdroj: TV MARKÍZA

No a práve on si strihne hneď v prvej časti 4. série tohto úspešného seriálu poriadne pikantnú scénku. Počas kúpania v bazéne zažije vzrušenie, čo bude vidieť na jeho plavkách – a trapas bude na svete! Ako sa mu točilo takéto niečo hneď v úvode? „Táto scéna bola mojou úplne prvou hereckou skúsenosťou. Točil som ju v môj prvý natáčací deň, ale nerobil som si z toho ťažkú hlavu. Vnímam to ako súčasť práce a navyše tým, že nie som hanblivý človek, nebolo to pre mňa náročné natočiť,“ prezradil nám Roman. Pána profesora uvidíte už dnes od 20.30 hod. na Markíze.



