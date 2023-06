Milka sa okrem herectva venovala aj písaniu monodrám, ktorými založila a preslávila tzv. divadlo jedného herca. Precestovala s nimi nielen celé Slovensko, ale aj množstvo miest v zahraničí. Podnikavá východniarka nečakala na príležitosť a využila svoje prednosti v tom najlepšom zmysle a na svoj pôvod, ako aj šarišský dialekt, bola patrične hrdá.

Hláška "Nemaš chlopa, nemaš pravdy" sa stala pamätnou. Zdroj: YouTube

Na umelkyňu si veľmi dobre spomína aj starosta obce Okružná, Vladimír Magač: "Pani Milka Zimková je nezabudnuteľnou ikonou našej obce, je to veľká umelkyňa, veľká dáma a pekná žena, ktorá sa nikdy nehanbila za to, odkiaľ pochádza. Skôr bola na to hrdá, ako to dala patrične najavo sfilmovaním kultových filmov o nás východniaroch," uviedol pre agentúru TASR.

Potvrdil aj to, že keď ju pozvali na obecné slávnosti či oslavu Medzinárodného dňa žien, vždy súhlasila a do svojho rodiska sa rada vrátila. Navštevovala známych, priateľov a nevynechala ani cintorín, kde sú pochovaní jej rodičia.

"Po čase, ako sa jej zhoršil zdravotný stav, obmedzila tieto návštevy. Pre mňa ako starostu obce a našich občanov bola ukážkou odvahy a veľkého talentu, ktorá sa nebála odísť z takej krásnej malej obce do veľkého mesta. Nielen pre našu obec, ale aj pre celý východ urobila jednu nádhernú vec, zviditeľnila nás takých, akí sme v našom vnútri, navonok, akí sme my východniari. Stále pre našu obec bude veľká dáma, veľká umelkyňa," dodal starosta.