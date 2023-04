Legendárny režisér a významná osobnosť slovenskej televíznej a filmovej tvorby Stanislav Párnický zomrel v piatok ráno vo veku 77 rokov. „Ešte vo štvrtok večer bol úplne v poriadku,“ povedala jeho dcéra Lucia Párnická denníku Nový čas. „Bolo to úplne nečakané, dostal infarkt medzi štvrtou a piatou ráno. Prevoz do nemocnice už, bohužiaľ, neprežil,“ dodala.

Lucia mala s otcom krásny vzťah a jeho náhly odchod prežíva mimoriadne ťažko. ,,Luci, posielam objatie,” zanechala jej na sociálnej sieti odkaz známa filmová producentka Zuzana Mistríková. ,,Je to horšie, ako som si dokázala predstaviť,” odpísala jej zdrvená Lucia. Režisér mal aj druhú dcéru, 43-ročnú Simonu, a to z manželstva s herečkou Zdenou Studenkovou.

Lucia Párnická - dcéra Stanislava Párnického. Okrem nej mal ešte dve ďalšie dcéry. Simonu a nemanželskú Natáliu. Zdroj: Facebook L.P.

Pri čísle dva to však nekončí. Párnický mal aj tretiu, nemanželskú dcéru. Natália bývala roky iba niekoľko ulíc od svojho otca, no napriek tomu sa vôbec nestretávali. Každý, kto Natáliu poznal, okamžite povedal, že je celý otec - intelektuálka s vyhranenými názormi na život. Jej mama, novinárka a prvá moderátorka markizáckej Smotánky Erika Vincoureková, vraj na rozdiel od Studenkovej nikdy na neho netlačila, aby sa so svojou prvou ženou, s ktorou mal dve deti, rozviedol. „Môj otec mal určite dôvod, prečo sa so mnou nestretával. Nezazlievam mu to,“ povedala ešte v roku 2007 bez pocitu trpkosti Natália.

Zdenka Studenková a Stanislav Párnicky tvorili pár 14 rokov. Zdroj: archiv

Kto je vlastne jej otcom a ako vyzerá, zistila až v štrnástich rokoch, keď jej ho mama predstavila v divadle. Z detstva si na neho nespomína, pretože sa nestretávali. Mala iba štyri roky, keď s ňou definitívne prerušila kontakt aj stará mama. Presne v tom čase sa oženil s herečkou Studenkovou. „Zdena ma hlboko nemala rada. Neželala si, aby sa so mnou stretával,“ tvrdila vtedy. Zdena totiž všetku pozornosť venovala svojej jedinej dcére Simone.

Natália Vincoureková sa potom vydala za Braňa Kríža († 37), markizáckeho moderátora športových správ. Tak, ako každý správny „šporťák“, aj on miloval športy. Bol vyznávačom adrenalínových športov, zbožňoval rallye do vrchu, skalolezectvo, bol vynikajúcim strelcom. Osudným sa mu stal rok 2003, keď mu lekári diagnostikovali zákernú rakovinu. Tej, žiaľ, napokon podľahol vo veku 37 rokov. Spolu mali dve deti.