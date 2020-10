Matúš prijal pozvanie do Šmahelovej relácie Farma X-Tra. Priznal si mnoho chýb a okrem toho prezradil, že na Katku a Xéniu už úplne zabudol. ,,Teraz čo cítim k tým ženám? Úplne nič. Ani sa s nimi nechcem stretnúť, tak to mám v sebe. Stretol som človeka vonku... Stretávam sa s novou ženou Dadku, ktorú mám rád a chcem jej dokázať, že nie som taký, ako som sa správal v telke. Chcem zmenu, som ťažká povaha, ale budem sa snažiť čo najviac. Je veľmi pohodová, ale tiež sa jej nepáči, že viac pijem. Nie som ku nej ale zlý, ako v telke, že by som po nej nadával. To by ma už dávno vyhodila z bytu,"povedal otvorene.

Matúš sa zachoval ako posledný hulvát. Zdroj: tv markíza

,,Aj ja už chcem normálny život. Ale teraz mi píše strašne veľa žien. Chcú ísť so mnou von, stretnúť sa... Píše mi asi tak 500 kočiek... Ale je mi to jedno teraz, dávam to bokom. Ale chcem ukázať jednej žene, že nechcem byť taký,"priznal a Šmahel mu dal radu do života. ,,Brácho, ak chceš jednu ženu, neodpisuj! Ak si budeš s nimi četovať, nijako jej to nedokážeš," prehovoril mu do duše.

Matúš prehral v dueli. Vladko nad ním zvíťazil 3:0. Zdroj: tv markíza

Matúš okrem toho prezradil, že momentálne je na voľnej nohe. ,,Teraz mám taký problém, že som na úrade práce, prišiel som o robotu. Ale nebojím sa, určite si niečo nájdem. Viem robiť aj na stavbe, s tým nemám problém. Ale rád by som pre niekoho fotil, ako modeling, niečo také,"pokračoval a nikomu neušlo, že jeho bájna cibuľka na hlave je preč.

,,Zmenil som imidž. Dal som to dole, lebo som mal zničené vlasy a veľa ľudí si ma všímalo, že to je on, to je ten zabijak, to je ten, čo nakladá všetkým! Ale chcel som zmeniť aj imidž a dal som si na hlavu nové tetovanie. Ale extrémne to bolelo," dodal.