Marianna, stretla som vás na módnej šou Fera Mikloška. Ako sa vám páčila prehliadka?

– Som absolútne nadšená, ale je to problém pre mňa, lebo neviem si vybrať z tých modelov. Všetky boli také nádherné, že by som každý jeden z nich chcela mať doma. Budem musieť silno uvažovať nad tým, ktorý si vyberiem.

Takže určite jeden kúsok bude onedlho u vás visieť v skrini?

– Určite áno. To sa nedá, nevybrať si. Každý jeho model bol inšpiratívny, nádherný a povedala by som, že nadčasový. Od Fera mám napríklad pár vecí doma, ktoré majú aj 20 rokov. A musím povedať, že sú stále nositeľné.

Kde najradšej nakupujete oblečenie? Aj v zahraničí alebo výlučne iba na Slovensku?

– Mám pár obľúbených značiek aj na Slovensku, s ktorými nejakým spôsobom aj spolupracujem. Je to väčšinou talianska móda, sú to aj slovenskí módni návrhári, ako napr. Ferko Mikloško, Jana Pištejová. Musím sa však poznamenať, že posledné roky príliš nenakupujem.

Spôsobilo to obdobie covidu, keď sme boli zavretí doma?

– Ani nie. Len ma to jednoducho prestalo baviť (smiech). Zistila som, že mám plný šatník. A v podstate stále nosím to isté. Takže som to trošku prehodnotila. A tým, že sa pohybujem v biznise, kde ani nie je príliš potrebné nakupovať, keďže konkrétne mňa ako moderátorku obliekajú aj módni návrhári, aj módne domy, alebo značkové obchody, tak som to nakupovanie trošku zosekala. A keď už nakupujem, tak najradšej cez internet.

Viete povedať, aký najdrahší kúsok máte v šatníku? Môže to byť kabelka, topánky alebo oblečenie...

– Myslím si, že medzi ne patrí aj tento kabát, ktorý mám teraz na sebe, ale cenu nebudeme úplne hovoriť. Je to značka, ktorá má svoju hodnotu a je to kúsok, ktorý sa môže aj dediť. Vzhľadom na to, že mám syna, tak azda nie (smiech). Sú to také nadčasové a dlhotrvajúce veci, do ktorých sa oplatí investovať.

V akom oblečení sa cítite najlepšie?

– Nebudem asi vôbec originálna, keď poviem, že v ostatnom čase najradšej chodím v teplákoch (smiech). Už preferujem takú tú pohodlnejšiu módu, lebo za tie roky v šoubiznise som mala nesmierne veľa príležitostí obliekať sa elegantne, trošku nadštandardne. Teraz, keď môžem, naozaj, si užívam to, že už sa nemusím tak obliekať. A absolútne neriešim to, či to niekto iný rieši.

Niektoré ženy zvyknú nakupovať veci z druhej ruky. Máte aj vy nejaký takýto kúsok doma? Ak nie, vedeli by ste si predstaviť, že by ste si kúpili oblečenie v sekáči?

– Priznám sa, že s týmto mám trošku problém. Ale nie preto, že by tam neboli pekné veci, alebo by sa tam nedalo nájsť niečo hodnotné v zmysle módy. Mám problém si obliecť veci po niekom inom. Aj v televízii to máme tak, že každý má svoj archív oblečenia. Neobliekam si po nikom inom veci.

Čo máte také nové v živote?

– V zásade nič a celkom sa z toho aj teším. Život sa tak nejako stabilizoval, som taká pokojnejšia. Upratala som si aj pracovné aktivity tak, aby som nebola v strese, lebo mám pocit, že po tých 20 rokoch mám na to nárok, aby som mala nastavenie, ktoré je pre mňa príjemné a nestresuje. Zatiaľ sa mi to darí a som z toho spokojná.

Aj teraz ste po dlhom čase v spoločnosti, alebo sa mýlim?

– Do spoločnosti chodím, ale nechodím tam, kde sú kamery a fotografi (úsmev).



