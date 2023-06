Eva Krížiková pôsobila v Činohre SND od roku 1954 a na ďalších 50 rokov sa stala ústrednou predstaviteľkou úloh hyperbolizovaných malomeštiačok, svárlivých matrón, zvodných kokiet, ale i starostlivých matiek, pozorných ochrankýň rodinného kruhu. V Národnom divadle vytvorila vyše sto postáv. A práve v priestoroch Slovenského národného divadla sa pred pár dňami konal spomienkový večer v komornejšej atmosfére v Modrom salóniku. Ten si nedal ujsť herec Ľuboš Kostelný, dlhoročná priateľka a kolegyňa Eva Večerová a viacero jej fanúšikov.

Eva Krížiková Zdroj: TASR

Pred hostí na úvod predstúpila herečkina dcéra Barbora Zvaríková, ktorá pripomenula, že keďže jej slávna mama zomrela počas ťažkého obdobia covidu, čas na rozlúčku s ňou v divadle nastal až teraz. Vzápätí prečítala úryvok kondolenčného listu od pani prezidentky Zuzany Čaputovej. „Pani Eva Krížiková vynikajúca herečka, úžasná dáma, šíriaca dobrú náladu a optimizmus, nás navždy opustila,” začala čítať dcéra Barbora, ktorej sa tisli slzy do očí.

„Je to smutná správa nielen pre rodinu, ale aj pre celú slovenskú kultúru. Aj mňa sa veľmi dotkla a vyvolala rad spomienok na mnohé úlohy, ktoré stvárnila jedinečným spôsobom v divadle, filme, televízii a rozhlase. Patrila do silnej generácie, ktorá významným spôsobom formovala naše herecké umenie. Veľký herecký talent bol v jej prípade okorenený vzácnou komediálnou esenciou. Umožnilo jej to hlbšie vniknúť do charakteristiky postáv, ozvláštniť ich a dodať im jedinečnú iskru. Teraz sa na nás určite díva z výšin, tým svojím nezameniteľným úsmevom, ktorý nám tu bude veľmi chýbať. A takto si ju všetci, ktorí sme ju poznali a mali radi, navždy budeme pamätať. Pani Eve do hereckého neba posielam veľké ďakujem za všetko, čím nás obohatila, čo nám tu zanechala ako hodnotnú a trvalú súčasť našej kultúry,” dodala.



