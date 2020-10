Inšpirujte sa spisovateľom Jozefom Banášom (72) a jeho zaujímavými tipmi. Otec Adely Vinczeovej nám prezradil, čo najradšej číta, ale aj to, aký film zbožňuje, a na akom seriáli fičí.

Naj kniha

„Hoci to možno vyznie zvláštne, no mám rád svoje knihy a teraz čítam od francúzskeho autora Geralda Messadiého Mojžiša. Je to historická kniha o Mojžišovi a je naozaj veľmi dobrá,“ odporúča spisovateľ.

Naj film

"Rozhodne musím povedať, že ich je viac, ale ako prvé mi napadnú Pelíšky,“ prezradil Banáš.

Ako učiteľka sa predviedla v tragikomédii Pelíšky. Zdroj: archív

Naj seriál

„S manželkou pozeráme Oteckov, je to také milé,“ rozosmial sa Jozef.

Naj jedlo

Zemiakové placky na masti. Nie obyčajné, pečené na oleji, ale na masti.

