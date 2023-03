Dlhé roky si nevedel nájsť frajerku a konečne je šťastím celý bez seba. Tomáš Bezdeda od jari tohto roku randí s mladšou Ivanou, ktorá, zdá sa, je jeho životná láska. "Pre nás je tento deň ešte o niečo špeciálnejší. Hello 2023! Láska, zásnuby," pochválila sa Bezdedova už snúbenica Ivana presne 1. januára na jej profile na Instagrame, kde zverejnila fotku z ich zásnub. Tie prebehli v jednom z luxusných hotelov vo Vysokých Tatrách, kde Tomáš vystupoval.

Tomáš Bezdeda a Ivana Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClElcpNKtOV/

A prešli dva mesiace aj niečo a dvojici zazvonili svadobné zvony. V sobotu, 11. marca si totiž povedali svoje "áno". Viacerí si možno pomysleli, prečo sa tak spevák so svadbou ponáhľal. „Niekedy ten čas nie je až taký dôležitý, lebo poznám veľa párov, čo sú spolu aj 7 rokov a viac a nevyšlo im to – a naopak. Nemyslím si, že rok je krátky čas, je to hlavne o komunikácii a človek už nejaké veci vie. Ide o to, aby sa ľudia nehádali pre blbosti a všetko si odkomunikovali. Nikdy neviete do budúcna, ako čo dopadne, ale keď sa držíte nejakých vecí... máme vo veľa veciach jasno, vždy si všetko perfektne odkomunikujeme. Nevieme, čo príde o 10 – 20 rokov, ale nevieme ani to, či tu pri toľkom strese ešte budeme. Riešime to takto, ako to je a ako to cítime," prezradil nám Bezdeda dva dni pred sobášom.

Je vari za bleskovou svadbou radostné očakávanie jeho partnerky? „Nie, ale budeme radi, keď budeme v očakávaní,“ dodal Tomáš s úškrnom. Dvojica si povedala áno v sobotu 11. marca . Svadobnou fotkou s textom "A je to!" sa pochválila na sociálnej sieti Tomášova manželka Ivana, ktorá zvolila dlhý závoj a ženích Tomáš svadobný oblek tmavomodrej farby. Mladomanželia ukázali aj obrúčky. Srdečne blahoželáme!

