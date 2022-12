Spevák Robo Grigorov mal pred pár dňami koncert v Tatrách. Redaktor Ján Tribula ho vyspovedal a večný rebel Robo sa nezaprel ani teraz. „Akože Slováci chvalabohu vojnu nepotrebujú, my sme dostačujúcimi nepriateľmi sami sebe, že už nepotrebujeme nikoho iného. Táto spoločnosť, keď pôjde takto ďalej, tak najprv to býva v mysli, potom v slovách a nakoniec v činoch. Zastavíme sa kedy? Keď sa tu budú sekerou zabíjať ľudia na ulici?” povedal.

Grigorov Robo Zdroj: Václav Polášek

Nedalo sa však nevšimnúť si, že spevák sa trochu viac zaguľatil a má nejaké to kilečko navyše. Môže si to však pokojne dovoliť, už nemá 20 a na to, že o dva roky bude mať okrúhlu 60-ku, je v perfektnej forme a stále mu to spieva ako v mladosti.

