Dvojica pri príležitosti predstavenia svojho nového dueta Tahle jedna vteřina prijala pozvanie do relácie Ráno nahlas na aktuality.sk. Pri otázke moderátora, či si Rišo niekedy projektuje svoju budúcnosť, či ešte odspieva 5 alebo 10 sezón, spevák uviedol, že nad ničím podobným nerozmýšľa. „Ide to spontánne. Je to permanentné turné, hráme, čo to dá, lebo nás to baví. Chceme to, funguje to, a preto nevidím dôvod, prečo by sa to malo nejako meniť. Pokiaľ nám to, samozrejme, nezmenia nejaké zdravotné problémy,“ vysvetlil.

Richard Müller je po boku sexi speváčky Emmy Smetany vysmiaty. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CsCLCX8Mj6N/

„Ja sa vnímam ako rozprávač príbehov, ani si nemyslím, že som nejak spevák, len rozprávam príbehy – čiže texty, s ktorými sa stotožňujem a snažím sa ich interpretovať veľmi spontánne a tak, aby ľudí oslovili a pochopili, o čom spievam, a aby pochopili, že to s nimi myslím veľmi vážne a veľmi úprimne.“ Počas rozhovoru sa vrátil aj k temnému covidovému obdobiu. „Pred dvomi rokmi v decembri som dostal covid a s veľkými problémami som sa z toho na Kramároch dostával von. Mimo toho pandémia pre mňa nebolo nijak zvlášť komplikované obdobie,“ uviedol Müller, ktorý celý rozhovor ukončil v dosť pochmúrnej atmosfére

Richard Muller na odovzdavaní cien Slávik. Zdroj: archiv

„Príbeh Richarda Müllera je veľmi komplikovaný. Ľudia o mne niekedy vedia viac, ako ja sám o sebe. V niečom majú pravdu a v niečom nie. Ale ten príbeh je dosť výrazne pestrý a mám taký pocit, že som pomaličky na konci toho príbehu,“ šokoval a dodal: „Som zvedavý, či sa mi ešte podarí vydať 66-ka ako album a kedy vlastne skončím a za akých okolností. Dosť ma to zaujíma, lebo sa to strašne blíži. Ja mám taký pocit, že žijem posledné desaťročie môjho života.“

