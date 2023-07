Ikona česko-slovenskej hudobnej scény Richard Müller (61) sa netají tým, že v mladosti mal rôzne psychické problémy, ktoré sa nepodpísali len na ňom, ale aj na jeho rodine. V nedávnom rozhovore priznal, aký má vzťah so starším synom Filipom i to, že dodnes trpí, ako svojim starším deťom ublížil.

Do konca života bude na svojom chrbte nosiť kríž, ktorý ho poznačil. A nielen jeho, ale všetkých v jeho okolí. Richard Müller nedávno prijal pozvanie do relácie „Ráno Nahlas“ na aktuality.sk, kde prehovoril o vzťahoch so svojimi deťmi.

Richard Müller naspieval pieseň s českou speváčkou Emmou Smetanou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtwOe5ZM5qS/

„Je mi ľúto, že mladí ľudia negatívne reagujú na túto spoločnosť, ale som si vedomý, že musia. Veľmi skoro prichádzajú na to, že si nerozumejú s rodičmi, hľadajú tak cestu k rovnako uvažujúcim rovesníkom,“ priznal spevák a pokračoval: „Svojim deťom, tým dvom dospelým, som výrazne skomplikoval život v období rockovej kariéry. Do dnešného dňa ma to veľmi trápi, mrzí. Nemôžem sa z toho dostať, myslím si, že ich to veľmi poznamenalo. Z tohto dôvodu by som to už nikdy nechcel zopakovať,“ priznal, že on sám mal s otcom zlý vzťah, ktorý vidí v staršom synovi.

Koncert Richarda Müllera v Pezinku k príležitosti jeho narodenín. Zdroj: EMIL VAŠKO

Rišo tak narážal na búrlivú minulosť, keď lietal v drogách a v roku 2000 sa na koncerte v Zlíne vyzliekol donaha. „Vo Filipovi vidím veľmi podobný obraz a odkaz. Vidím negatívne stránky môjho otca, práve v ňom. Obskočilo to jednu generáciu, pretože nemám pocit, že by som sa charakterovo podobal na môjho otca. Ale Filip, on čiastočne áno,“ dodal.

