“Milí priatelia! Je mi veľmi ľúto, že už druhýkrát musíme prekladať koncerty, ale moja noha je momentálne v stave, že na nej nemôžem ani stáť a dokonca ani sedieť… Váš Richard,” napísal spevák v utorok oznam na svojom fanúšikovskom profile na Facebooku a priložil aj fotku. Tá ho zachytáva so zranenou nohou na vozíčku. Spevák tak musel zrušiť januárové koncerty. “Plánované koncerty v januári 2023 sa prekladajú na nasledovné termíny: Žilina 11.2., Nitra 12.2. Vstupenky zostávajú v platnosti, veríme, že nám to do tretice vyjde a ďakujeme za vašu podporu a priazeň,” oznámil jeho manažment.



Richard Müller Zdroj: Jaroslav Novák

