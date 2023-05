Najznámejší slovenský džezmen Peter Lipa (79) oslávi 30. mája okrúhlu osemdesiatku, no stále je plný energie a životného elánu. Čomu za to vďačí? Má nejaký tajný recept?

Peter Lipa patrí k najvýznamnejším osobnostiam našej džezovej scény a najlepšie sa cíti pred publikom na živých koncertoch. Rodák z Prešova si sadne do kresla relácie Neskoro večer, kde zodpovie aj na osobnejšie otázky. Moderátor Peter Marcin mu strihol kompliment, že vyzerá výborne, a chcel vedieť, či ide o nejakú špeciálnu životosprávu alebo cvičenie.

Peter so svojím americkým producentom Jamisonom Rossom. Zdroj: ARCHÍV P. L.

„Nič, veľmi málo, ja mám len šťastie. Nič som pre to nerobil, možno som žil striedmo – tak celkovo, globálne. Teraz už jem menej mäsa, keď nemusím, tak ho nejem vôbec. My muzikanti jeme vtedy, keď môžeme, a to, čo môžeme, čiže si nemôžeme vyberať,“ vysvetlil narážajúc na režim na koncertoch. „Muzikanti jedia vtedy, keď im dajú,“ konštatoval vtipne moderátor, na čo mu spevák iba odvetil: „No, to som tak slušne chcel naznačiť.“ Najnovšiu epizódu Neskoro večer uvidíte už v sobotu o 21.35 na Jednotke.

