Britský hardrockový spevák Ozzy Osbourne ešte vo februári oznámil, že vzhľadom na svoje podlomené zdravie ukončuje koncertné vystupovanie. Spresnil, že na takéto aktivity je už „príliš slabý“. Bývalý frontman skupiny Black Sabbath nedávno vysvetlil, že sa stále snaží zotaviť zo zranenia chrbtice, ktoré utrpel v roku 2019. „Nikdy by mi neprišlo na um, že sa moja koncertná činnosť skončí takto," povedal. Osbourne sa pred štyrmi rokmi zranil pri páde, ktorý zhoršil jeho predchádzajúce zranenia, ktoré utrpel pri takmer smrteľnej nehode na motorovej štvorkolke ešte v roku 2003.

Ozzy Osbourne s manželkou na snímke v roku 2015. Zdroj: TASR

„Môj hlas je v poriadku, no po troch operáciách, liečbe kmeňovými bunkami, nekonečných terapiách a najnovšej prelomovej liečbe kybernetikou je moje telo stále fyzicky slabé," uviedol Osbourne, ktorému v roku 2019 diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. A to, že už to dávno nie je ten drsný rocker, svedčia jeho najnovšie zábery z Los Angeles, keď sa vybral na prechádzku aj s opatrovateľkou a na verejnosti sa tak ukázal po dlhšom čase. Jeho chôdza je už veľmi labilná. Síce sa pohyboval bez paličky, ktorú ešte na jeseň 2022 používal, miestami to vyzeralo, akoby strácal rovnováhu a išiel padnúť na zem. Choroby a jeho búrlivý život si tak vyžiadali svoju daň…

